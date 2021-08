Kingdom Hearts: Perilous Pursuit è un nuovo gioco da tavolo ispirato alle avventure di Sora, Pippo e Paperino

OP Games ha annunciato Disney's Kingdom Hearts: Perilous Pursuit, un nuovo gioco da tavolo ispirato alle avventure di Sora, Pippo e Paperino e al franchise di Kingdom Hearts.

In questo board game dai 2 ai 5 giocatori impersoneremo alcuni personaggi celebri della serie, inclusi ovviamente Sora e Rikku. L'obiettivo è quello di collaborare per salvare sei mondi dagli Heartless prima che questi riescano a conquistarne almeno due. Le dinamiche di gioco consistono nel collezionare vari set di dadi che permettono ai giocatori di compiere varie azioni per proteggere gli eroi, eseguire attacchi e collezionare pozioni, il tutto per sigillare le porte dei mondi. Il gioco viene descritto come un "gioco di strategia leggero" e adatto a tutta la famiglia, insomma l'ideale per passare una serata insieme agli amici.

Disney's Kingdom Hearts: Perilous Pursuit

Disney's Kingdom Hearts: Perilous Pursuit sarà disponibile durante il corso dell'autunno al prezzo di 29,99 dollari. Al momento la distribuzione è stata confermata solo per i mercati USA e UK.

OP Games per chi non lo sapesse, in passato ha realizzato numerose versioni di giochi da tavolo come Monopoli e Cluedo basate su franchise famosi come quello di Harry Potter, Spongebob e i supereroi Marvel e DC Comics.

Rimanendo in tema, se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere il nostro speciale con le mod migliori (e più folli) per la versione PC di Kingdom Hearts.