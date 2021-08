The Wild at Heart in uscita anche su PS4 e Nintendo Switch nel 2021

The Wild at Heart, l'originale avventura sviluppata da Moonlight Kids, sarà disponibile anche su PS4 e Nintendo Switch nel corso del 2021: lo ha annunciato il publisher del gioco, Humble Games.

Pubblicato su PC, Xbox Series X|S e Xbox One lo scorso maggio, The Wild at Heart racconta la storia di due ragazzini alle prese con una foresta piena di misteri, magia e insidie di carattere sovrannaturale.

"Raccogli e schiera uno sciame di bizzarri Spiritelli, piccole creature magiche al tuo comando. Spacca roba, raccogli bottini, combatti nemici, costruisci nuove vie e altro!", recita la sinossi ufficiale del gioco.

"Un mondo unico, isolato e ricco di tradizioni. Boschi, caverne, coste, antichi santuari... I Meandri della foresta sono pieni di enigmi da risolvere e di segreti da scoprire."

"Raccogli risorse rare come cristalli magici, scarti, componenti elettrici e altro per costruire nuove strutture, oggetti e potenziamenti! Affronta animali selvatici e nemici sovrannaturali con le abilità uniche del tuo sciame di Spiritelli e il tuo fedele aspiratore, il Gustbuster!"