Dragon Ball Z: Kakarot per Nintendo Switch si mostra in un nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens, la versione Nintendo Switch dell'ultima iterazione delle avventure di Goku e compagni in arrivo a settembre.

Il filmato offre una panoramica della storia di Dragon Ball Z, mostrando cutscene dei vari archi narrativi: l'arrivo dei Saiyan sulla Terra, passando per l'epico scontro con Freezer su Namecc, la saga degli androidi e Cell, fino ad arrivare agli indimenticabili scontri con le varie versioni di Majin Bu. Sul finale c'è anche lo spazio per bel mix di scene con il sottofondo Cha-La Head-Cha-La, la mitica sigla giapponese di Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens sarà disponibile per Nintendo Switch dal 24 settembre. Oltre al gioco base questa edizione include anche gli episodi A New Power Awakens Parte 1 e 2. Vi ricordiamo inoltre che il gioco è disponibile anche su PS4, Xbox One e PC, se non l'avete letta, ecco la nostra recensione.

Rimanendo in tema, pochi giorni fa Bandai Namco ha annunciato che Gogeta da Dragon Ball Super sarà uno dei nuovo lottatori DLC in arrivo in Dragon Ball Xenoverse 2.