The Simpsons: Hit and Run, il remake amatoriale con Unreal Engine 5 è sorprendente

Il canale YouTube reubs ha pubblicato un video che mostra un remake di The Simpsons: Hit and Run, pubblicato su PS2, Xbox, PC e Gamecube nell'oramai lontano 2003, realizzato sfruttando l'Unreal Engine 5. Sarà anche un lavoro amatoriale, ma il risultato è sorprendente, come potrete notare nel filmato qui sotto.

Reubs infatti non si è limitato nel riproporre una versione aggiornata dell'allegra e bizzarra cittadina di Springfield, ma ha ricreato anche una parte delle meccaniche di gameplay e implementato ray tracing. Il che di per sé è già impressionante, ma lo diventa ancor di più se pensiamo che il tutto è stato realizzato nell'arco di una sola settimana.

Per chi non lo conoscesse The Simpons: Hit and Run è un titolo realizzato da Radical Games è uscito nel 2003. Il gioco che, sotto molti aspetti ricorda GTA, ci mette nei panni di Homer, Bart, Marge, Lisa e Apu alle prese con una gigantesca cospirazione aliena.

Purtroppo il remake amatoriale di The Simpons: Hit and Run non è disponibile per il download, per ovvi motivi. Ma per chi ha qualche anno di troppo sulle spalle forse il filmato potrebbe strappare un sorriso ricordando i bei tempi andati.

