Genshin Impact: miHoYo regala 300 Primogems a tutti i giocatori

miHoYo ha deciso di festeggiare l'arrivo dell'update 2.1 di Genshin Impact, dal titolo "Floating World Under the Moonlight", regalando a tutti i giocatori 300 Primogems e non solo.

Gli sviluppatori hanno condiviso tre nuovi codici da riscattare nel gioco o nel sito ufficiale con golose ricompense. Oltre ai sopracitati 300 Primogems infatti i giocatori di Genshin Impact riceveranno anche 50.000 Mora (la moneta di gioco), 5 Hero's Wit (per aumentare di livello i personaggi) e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli utilizzati per potenziare le armi).

Genshin Impact

Ecco i codici omaggio di Genshin Impact:

DSPVUN2BKH5M - 100 Primogems e 10 Mystic Enhancement Ore

CB7UU6KT2H59 - 100 Primogems e 5 Hero's Wit

NTPVU7JTJYPD - 100 Primogems e 50,000 Mora

Potrete riscattare i codici direttamente dal gioco, accendendo al menu delle impostazioni. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Redeem Code". Una volta inseriti i codici correttamente potrete riscattare le ricompense nella casella di posta di Paimon. In alternativa se avete registrato un account sul sito ufficiale di Genshin Impact potrete riscattare da lì i codici, il che è decisamente più comodo che inserire numeri e lettere con il controller.

Tenete presente che la funzione di riscatto codici è disponibile solo a partire dall'Adventure Rank 10. Inoltre quelli che abbiamo riportato qua sopra saranno validi solo per poco tempo, per la precisione fino alle 14:00 di domenica 22 agosto. Approfittatene finché siete in tempo.

Se vi siete persi la livestream di ieri di miHoYo, ecco tutte le novità in arrivo con l'update 2.1 di Genshin Impact e i nuovi trailer dedicati ai contenuti e ad Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.