The Ascent: problemi su Xbox e PC con l'ultimo aggiornamento

I giocatori di The Ascent su Xbox e quelli con la versione Xbox Game Pass per PC stanno riscontrando problemi dopo l'ultimo aggiornamento rilasciato questa settimana.

L'update è stato pubblicato da Neon Giant con l'idea di portare alla pari le versioni Xbox e Windows 10 con quelle Steam, come promesso alcune settimane fa. Questo include il supporto al DLSS per le versioni Game Pass per PC, così come fix per missioni e co-op.

Tuttavia, come segnala Eurogamer.net, molti giocatori segnalano che la patch ha portato effetti negativi, con cali drastici del framerate, stuttering e problemi con il caricamento degli asset, rendendo in alcuni casi The Ascent ingiocabile. Inoltre alcuni giocatori non riescono più a usare le funzioni del Cyberdeck (necessario tra le altre cose per aprire porte e bauli).

The Ascent

Stando al Redditor Kottypiqz esiste un possibile fix "fai-da-te" per migliorare le performance. Nello specifico basterebbe attivare DX12 e disattivare tutte le opzioni per il ray tracing. A quanto pare infatti l'update attiva forzatamente il ray tracing, anche se non avete una GPU compatibile con questa tecnologia, e rende impossibile disattivarlo con DX11. E voi, avete riscontrato problemi con The Ascent dopo l'ultima patch?

