Avowed e The Outer Worlds 2 già giocabili, secondo Josh Sawyer

Avowed e The Outer Worlds 2 esistono già in forma giocabile, almeno stando a quanto scritto da Josh Sawyer su Twitter. Immaginiamo che, almeno il secondo, sia ancora molto acerbo e poco vicino a quello che sarà il gioco completo, visto che lo sviluppo pare essere iniziato da poco, ma evidentemente dei progressi sono stati fatti per dare modo a Sawyer di scrivere un commento simile.

La battuta del noto designer, che ha lavorato tra gli altri ai Pillars of Eternity, a Fallout: New Vegas e agli Icewind Dale, è nata da un gioco su Twitter che richiede di indicare gli ultimi cinque titoli giocati. Sawyer lo ha fatto, distinguendo però i giochi pubblicati da quelli "non ancora pubblicati", che comprendono praticamente tutti i progetti in sviluppo nelle segrete stanze di Obsidian Entertainment.

Per la cronaca, quelli pubblicati sono: Death Trash, Hitman: Blood Money, Backbone, Pathfinder: Kingmaker e Prey; mentre quelli non pubblicati sono Avowed, The Outer Worlds 2 e il suo gioco, il cui titolo non è stato ancora svelato.

Avowed, The Outer Worlds 2 e il gioco segreto di Sawyer, saranno tre esclusive PC / Xbox, visto che ormai Obsidian fa parte degli Xbox Game Studios. Staremo a vedere quando saranno presentati e pubblicati. Speriamo che almeno uno arrivi nel 2022.