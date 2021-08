Ghost of Tsushima omaggia God of War con un easter egg e un set armatura nell'Isola di Iki

Con l'arrivo di Ghost of Tsushima: Director's Cut i giocatori PlayStation hanno iniziato ad avventurarsi nell'Isola di Iki, l'ambientazione protagonista dell'omonima nuova espansione, affrontando nuovi nemici e scoprendo nuovi segreti. Tra questi c'è un simpatico easter egg e un set armatura che omaggiano a God of War e Kratos.

L'omaggio in questione è stato scovato nello Shrine of Ash, situato nel lato est dell'isola. Al centro dell'area i più attenti noteranno un albero con sopra lo stampo color oro di una mano e un'ascia conficcata, come potrete notare nell'immagine del tweet di seguito. Chi ha giocato all'action di Santa Monica di certo ricollegherà l'albero alla scena iniziale del gioco, quando Kratos ne abbatte uno praticamente identico con la sua ascia.

Non è l'unico omaggio a God of War di Ghost of Tsushima. Nella stessa area infatti sono presenti delle catene che ricordano le Lame del Caos e una serie di documenti criptici che fanno riferimento a Kratos e suo figlio Atreus. Non solo, equipaggiando il set del Clan Sakai e scorrendo il dito verso destra sul touchpad del controller con Jin davanti alla statua che si trova a fianco del sopracitato albero, partirà una breve cutscene al termine della quale i giocatori riceveranno un set armatura che omaggia Kratos. Ecco un filmato che mostra come sbloccarlo:

Ghost of Tsushima: Director's Cut è disponbile per PS5 e PS4. Questa edizione include una serie di upgrade grafici per la nuova ammiraglia di Sony e contenuti aggiuntivi, tra cui l'espansione Isola di Iki. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut.