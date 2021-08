QuakeCon 2021, DOOM Eternal, TESO e Fallout 76 nelle live Twitch di Multiplayer.it di oggi

Altra giornata ricca di appuntamenti live sul canale Twitch di Multiplayer.it. Il palinsesto di oggi, sabato 21 agosto, vede come protagonista la QuakeCon 2021, che si avvia alla conclusione, con dirette dedicate a DOOM: Eternal, le novità di TESO, nonché Fallout 76: Regno d'Acciaio e Fallout Worlds.

Le danze si aprono alle 15:30 con l'ultimo appuntamento del Benvenuti al QuakeCon, con ospite Stefana Fiorese, community manager di Bethesda, insieme a Vincenzo, dove si discuterà delle ultime novità dell'evento digitale. Alle 16:00 invece Vincenzo e Giordana si scateneranno, tra fiumi di sangue e piogge di proiettili, con DOOM Eternal.

A partire dalle 17:00, Vincenzo e Giordana esploreranno Blackwood e le novità di The Elder Scrolls Online, con ospiti Arvendir e Stefania Fiorese. Per finire in bellezza, a partire dalle 18:00 Vincenzo e Giordana ci portano nella Appalachia post-apocalittica di Fallout 76 con il Regno d'Acciaio e Fallout World, il tutto in compagnia degli ospiti Fallout' N' Fun e Falconero.

QuakeCon 2021

Potrete seguire le dirette all'interno di questa notizia, nel player che trovate qua sopra, o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Non dimenticatevi di registravi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Ecco il riassunto del palinsesto odierno delle live su Twitch di Multiplayer.it: