Cyberpunk 2077: grossa mod sistema alcuni dei problemi del gioco

Il modder Scissors123454321, ha pubblicato una grossa mod per Cyberpunk 2077 che si pone l'ambizioso obiettivo di sistemare alcuni aspetti del gioco, in particolare relativi al gameplay, ma anche eliminare alcuni bug. La mod ha l'ambizioso titolo di Full Gameplay Rebalance e va a ritoccare i seguenti aspetti del titolo di CD Projekt Red:

L'intelligenza artificiale e riequilibra i nemici

Le corazze e le modifiche alle corazze

Cyberware

Gli esplosivi

Cibo, bevande e alcol

Alcune meccaniche di gameplay

Cure e medicine

Combattimento corpo a corpo

I perk

Le caratteristiche del personaggio

Le armi a distanza

Gli hack rapidi

I commercianti e i loro prezzi

Le modifiche per le armi

I punti esperienza

Nonostante i molti ritocchi, Scissors123454321 ha pensato la mod per non allontanare troppo il gioco dall'esperienza originale. Insomma, l'ha concepita come se fosse una patch per sistemare alcune cose, senza però snaturare Cyberpunk 2077.

La mod Full Gameplay Rebalance è scaricabile dal solito Nexus Mods. Per l'installazione seguite le istruzioni scritte dal modder stesso. Pochi giorni fa CD Projekt Red ha pubblicato la patch 1.3 di Cyberpunk 2077, andando a rivedere moltissimi aspetti del gioco.