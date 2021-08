Resident Evil Village: nuovo aggiornamento per migliorare le performance su PC in arrivo

Il 24 agosto 2021, Capcom pubblicherà un nuovo aggiornamento per la versione PC di Resident Evil Village, per andare a migliorare ulteriormente le performance del gioco. Il publisher giapponese lo descrive su Twitter come un semplice fix, in realtà, pensato soprattutto per risolvere un problema con alcune CPU che pare non riescano ad avviare il gioco. Comunque sia ci saranno anche delle piccole revisioni di alcuni processi grafici, che andranno a vantaggio di tutti.

La versione PC di Resident Evil: Village è stata piagata dal lancio da problemi di performance. La situazione è letteralmente esplosa quando alcuni hacker hanno scoperto che rimuovendo il sistema di protezione Denuvo tramite crack, le performance miglioravano enormemente. Capcom è quindi corsa ai ripari pubblicando un primo aggiornamento riparatore, che ha effettivamente migliorato l'esperienza di gioco su questa piattaforma, e ora un secondo.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Resident Evil Village. Vi ricordiamo anche che il gioco è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Stadia.