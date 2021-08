PlayStation Store: da Ghost of Tsushima: Director's Cut a RiMS Racing

Le uscite tuttavia non si fermano qui: dalla simulazione motociclistica RiMS Racing , realizzata dal team italiano RaceWard Studio, all'affascinante avventura Greak: Memories of Azur , passando per il puzzle game competitivo Tetris Effect: Connected e il metroidvania Recompile , diamo un'occhiata alle ultime novità in formato digitale.

A proposito del protagonista, l'espansione va a esplorare il suo passato e il rapporto con il padre, aggiungendo così ulteriore spessore alla figura creata da Sucker Punch e tenendoci occupati dalle dieci alle quindici ore: un extra decisamente interessante per chi desiderava cimentarsi ancora con questa esperienza e ora potrà farlo nella maniera migliore possibile. La recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut .

La Director's Cut prende insomma un'esperienza già di per sé validissima, caratterizzata da un gameplay coinvolgente e da un impianto narrativo solido, e la rende ancora più interessante, andando a valorizzare i magnifici panorami dell'isola di Tsushima e i loro meravigliosi colori, nonché le atmosfere che accompagnano la drammatica epopea di Jin Sakai, il samurai decaduto che si trasforma in un Fantasma per fermare l'invasione mongola.

Non è tutto: su PlayStation 5 il gioco vanta un comparto tecnico ulteriormente rifinito rispetto all'aggiornamento gratuito di qualche tempo fa, che consente di scegliere fra una modalità grafica a 4K in checkerboard e 60 fps oppure a 1800p e 60 fps, in quest'ultimo caso con un frame rate più solido e privo di qualsivoglia incertezza. È inoltre stato introdotto il supporto per il controller DualSense e le sue peculiarità.

A poco più di un anno dall'uscita dell'edizione originale su PS4, Ghost of Tsushima: Director's Cut (PS5, 79,99€ ; PS4, 69,99€ ) segna il ritorno dell'action adventure firmato Sucker Punch con una versione migliorata e arricchita, che include la corposa espansione Iki Island : un'avventura extra in cui ci troveremo appunto a esplorare un'ambientazione inedita e a completare nuovi incarichi.

Dopodiché potremo finalmente godere della bellezza degli scenari, anch'essi riprodotti in maniera meticolosa, con dieci circuiti ufficiali a cui si affiancano cinque percorsi ambientati fra USA, Spagna, Italia, Norvegia e Australia, capaci di consegnarci panorami suggestivi mentre proviamo a trovare le traiettorie giuste per ottenere un vantaggio rispetto ai nostri avversari.

Una volta in pista avremo modo di sperimentare l'attenzione di RiMS Racing nei confronti del motore fisico e delle meccaniche simulative, rappresentate in maniera puntuale e con tantissime sfaccettature, che vanno dalla temperature dei freni al consumo delle gomme, dall'incidenza delle sospensioni sulla tenuta di strada alle assistenze elettroniche.

Dalla passione e dalla competenza del team italiano RaceWard Studio, ecco arrivare su PlayStation Store RiMS Racing (PS5, 49,99€ ; PS4, 49,99€ ), una simulazione motociclistica che fa del realismo e dell'attenzione al dettaglio i propri punti di forza, mettendoci in sella a un gran numero di moto e riproducendone in maniera fedele le prestazioni su strada nonché il caratteristico rombo.

Altri giochi disponibili

Greak: Memories of Azur e le sue atmosfere fiabesche

Greak: Memories of Azur (PS5, 19,99€ con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) è un'avventura dinamica che somiglia tanto a una fiaba: merito della grafica disegnata a mano, ma anche delle splendide atmosfere create per l'occasione, mentre seguiamo le gesta di tre fratelli impegnati ad abbandonare un regno ormai condannato. Per saperne di più, ecco la recensione di Greak: Memories of Azur.

Tetris Effect: Connected (PS4, 39,99€) porta anche su PlayStation 4 l'esperienza puzzle competitiva ridisegnata da Enhance Games, il team di sviluppo fondato da Tetsuya Mizuguchi. Così il classico creato da Alexey Pajitnov trova una nuova forma, rinnovando l'esperienza anche sul fronte visivo e aggiungendo al solido impianto una serie di modalità online davvero sorprendenti. La recensione di Tetris Effect: Connected.

Recompile, uno sguardo a uno degli scenari del gioco

Recompile (PS5, 24,99€) ci catapulta invece in un mondo virtuale, alle prese con un gameplay in stile sparatutto in terza persona in cui dovremo eliminare orde di nemici digitali per ripulire le aree di un programma che si è rivelato oltremodo pericoloso. Il problema è che l'esperienza si mantiene fin troppo lineare e priva di acuti, come abbiamo spiegato nella recensione di Recompile.

Debutta infine su PlayStation Store Madden NFL 22 (PS5, 79,99€; PS4, 69,99€), nuova edizione della simulazione di football americano che va fortissima negli USA ma non vanta chiaramente la medesima popolarità in Europa. Non è tuttavia colpa del gioco, che anzi introduce quest'anno diverse novità interessanti sia sul piano tecnico che strutturale.

Scarlet Nexus e i suoi due protagonisti

Date un'occhiata anche alle ultime offerte disponibili su PlayStation Store, con tantissimi giochi per PS5 e PS4 che è possibile acquistare al prezzo più basso di sempre. A cominciare da Scarlet Nexus, che grazie alla Promozione della Settimana può essere vostro con uno sconto pari al 40%!