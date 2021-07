Resident Evil Village: patch in arrivo per migliorare le performance su PC

Capcom ha annunciato di essere al lavoro su di una patch per la versione PC di Resident Evil Village, dopo la conferma che il gioco ha performance molto migliori disattivando il DRM Denuvo. Per adesso l'aggiornamento non ha ancora una data ufficiale, ma il publisher giapponese ha dichiarato che sarà disponibile al più presto, quindi non dovrebbe mancare molto.

Capcom: "Il team sta lavorando a una patch per risolvere i problemi di performance della versione PC. Dovrebbe essere disponibile al più presto. A breve forniremo altri dettagli."

L'annuncio è arrivato dopo che Digital Foundry, accodandosi ad alcuni utenti amatoriali, ha pubblicato una video comparazione in cui viene dimostrato che la versione piratata di Resident Evil Village gira meglio di quella originale. L'analisi ha sottolineato come il crack elimina gli scatti quando si incontrano le figlie di Lady Dimitrescuo e in concomitanza di altre animazioni chiave. Di fronte all'evidenza, Capcom si sarà sentita in dovere di fare qualcosa e ha annunciato la patch. Tutto è bene quel che finisce in una mezza stagione, quindi.

Per il resto vi ricordiamo che proprio oggi Capcom ha annunciato il rinvio al 2022 di Resident Evil: Re:Verse, sostanzialmente la modalità multiplayer di Resident Evil Village.