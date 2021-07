Resident Evil Re:Verse rinviato, non ce la fa per il 2021

Capcom ha annunciato di aver rinviato ufficialmente Resident Evil Re:Verse al 2022. Quindi quella che era stata presentata come la modalità multiplayer di Resident Evil Village non ce la farà a uscire entro l'anno corrente, come precedentemente comunicato.

In realtà Resident Evil Re:Verse sarebbe dovuto uscire a luglio 2022, ma il silenzio della casa giapponese e la mancanza di una data d'uscita effettiva avevano già sollevato qualche dubbio sullo stato del gioco, considerando anche da quanti mesi Resident Evil Village è già sul mercato.

Le motivazioni ufficiali del rinvio parlano della volontà di lanciare un'esperienza più rifinita, ma il sospetto è che Capcom abbia deciso di modificare un po' il progetto a causa dell'accoglienza non proprio entusiasta ricevuta in fase di annuncio.

A questo punto non resta che attendere che Capcom torni a mostrarlo. Nel frattempo viene consigliato di riscattare il codice nel gioco, nel caso si sia acquistata l'edizione fisica, così da averlo subito non appena disponibile.