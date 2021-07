Assassin's Creed Infinity: ecco come lo immaginiamo!

Prima ci si lamenta che un Assassin's Creed ogni anno o due è troppo, poi quando Ubisoft sembra voler davvero trovare una soluzione, ci si lamenta uguale. Esiste una via d'uscita?

Forse sì, ed è rappresentata da un Assassin's Creed Infinity di altissimo livello.

Non avete mai sentito parlare di Infinity? Non temete, perché l'annuncio è recente ed il progetto è ancora avvolto dal mistero, quindi non vi siete persi nulla se non un nuova sterile polemica. Questa volta il pubblico più rumoroso ha alzato le lance contro un Assassin's Creed che prova a intraprendere, apparentemente, la strada dei GAAS, ma siamo sicuri di aver capito cosa si intende con questo acronimo (che sta per Game As A Service)? E siamo proprio certi che questa svolta non porti con sé importanti risvolti positivi?

Crediamo di no, per questo vi spieghiamo come ci immaginiamo Assassin's Creed Infinity!