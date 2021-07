FIFA 22: oltre 14mila firme per avere Giorgio Chiellini sulla copertina del gioco EA Sports

In solo 48 ore sono state raccolte oltre 14mila firme per avere il capitano della Juventus e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini sulla copertina di FIFA 22.

A questo indirizzo potrete partecipare anche voi alla raccolta firme.

Reduce da una clamorosa vittoria a UEFA Euro 2020, Giorgio Chiellini ha letteralmente annullato alcuni degli attaccanti più quotati al mondo come Romelu Lukaku e Harry Kane. Per questo motivo i fan italiani e non solo vorrebbero il ritorno del capitano della nazionale italiana sulla copertina di FIFA 22.

In sole 48 ore si è quasi raggiunto l'obiettivo finale di 15 mila firme. "Per onorare il nostro Capitano, Giorgio Chiellini richiediamo che il suo leggendariamente pronunciato nasone venga posto nella copertina di Fifa 22." si legge nella pagina della raccolta firme.

Re Giorgio Chiellini festeggia dopo la vittoria a UEFA Euro 2020

Chiellini, ora 37enne, in passato è già stato immortalato sulla copertina di FIFA in FIFA 10 e FIFA 11 in compagnia, rispettivamente, di Ronaldhino e Kaka. Sarebbe l'ennesimo coronamento di una carriera lunga e leggendaria, con tanti alti e pochi rarissimi momenti di sbandamento sportivo e umano. Un atleta rude e senza troppi fronzoli sul campo da calcio, ma sempre pronto a sorridere.

Firmerete?