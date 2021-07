Nintendo Switch dilaga nelle classifiche giapponesi, PS5 e Xbox Series X ferme al palo

Altra settimana, altre classifiche giapponesi dominate da Nintendo Switch e dai suoi giochi, in particolare Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che debutta in prima posizione con 137.676 copie vendute, ed eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam di Konami, che esordisce in seconda posizione con 106.597 copie vendute. Per il resto la top 10 vede tutti titoli per Nintendo Switch già da tempo sul mercato.

Il successo del software della console si riflette anche nelle classifiche hardware, dove Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite occupano le prime due posizioni, seguite con un certo distacco da PS5. Considerate che commando le vendite delle due versioni della console di Sony non si raggiungono quelle di Nintendo Switch Lite. Xbox Series X e S sono naturalmente molto distaccate, ma continuano a ritagliarsi la loro nicchia nel mercato giapponese, dove effettivamente le console di Microsoft non hanno mai fatto grossi risultati.

Vendite software (dal 5 all'11 luglio 2021)

[NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) - 137,676 (Nuovo) [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) - 106,597 (Nuovo) [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) - 17,333 (129,448) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) - 14,105 (157,753) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 12,847 (2,681,938) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 12,348 (2,044,991) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 10,614 (3,909,308) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 9,298 (2,261,196) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) - 8,272 (187,505) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 7,434 (4,333,576)

Vendite hardware (dal 5 all'11 luglio 2021)