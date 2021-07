Nvidia GeForce Now: raggiunto il traguardo del millesimo gioco aggiunto al servizio

GeForce Now ha raggiunto un importante traguardo: il millesimo gioco aggiunto al servizio, grazie ai tredici giochi in arrivo. Si tratta di un grande risultato, che conferma come il cloud gaming stia crescendo, soprattutto lì dove ci sono connessioni adeguate per supportarlo.

Considerate che solo dall'uscita dalla beta, avvenuta diciotto mesi fa, sono stati aggiunti più di cinquecento giochi. Comunque Nvidia ha promesso che non si fermerà qui e che in futuro ne vedremo delle belle. Leggiamo altri dettagli come riportati sul comunicato stampa ufficiale:

Il traguardo di 1.000 giochi su GFN è stato possibile grazie alla collaborazione di oltre 300 partner d'eccezione - un insieme dei migliori sviluppatori di giochi per PC tra cui Riot Games, Bungie, Paradox Interactive, Epic Games, Square Enix, Deep Silver e tanti altri.

Questi sviluppatori hanno scelto GeForce NOW per lo streaming dei loro giochi - dimostrando di credere nella nostra stessa filosofia: i giocatori dovrebbero essere connessi ai loro giochi attraverso un servizio aperto di cloud-gaming. Il numero di partner che si unisce al servizio cresce sempre più con l'appuntamento del giovedì #GFN.

Con 1.000 giochi a disposizione nella libreria GeForce NOW, ci sono infinite scelte di streaming per i membri, versioni ufficiali di giochi per PC che possiedono già nei negozi come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect e GOG.COM.

Tra i titoli più gettonati dell'enorme libreria di giochi:

Per un'avventura indimenticabile, i membri possono giocare a The Witcher 3: Game of the Year Edition, ASTRONEER, o successi storici come Assassin's Creed Odyssey e Crusader Kings III. Hanno la possibilità di giocare con gli amici a titoli popolari come Destiny 2, Valheim, OUTRIDERS, Rocket League e Counter-Strike: Global Offensive. Possono anche giocare a titoli con atmosfere spettrali con giochi come Dead by Daylight, Outlast, Phasmophobia, 7 Days to Die e Dying Light. Infine, i membri con abbonamento Priority e Founder possono vivere la migliore esperienza di gioco grazie a RTX ON in Control, Shadow of the Tomb Raider, o Cyberpunk 2077, per giochi con alta qualità cinematografica.

Fantasy, azione, giochi di ruolo, sparatutto, fantascienza, stealth, competitivi, a turni, giochi di carte e molto altro - c'è letteralmente ogni genere di gaming tra le oltre 1.000 opzioni su GeForce NOW.

Non è finita qui

Tra i nuovi arrivati di questa settimana su GeForce NOW vi è il gioco di simulazione di gestione, The Immortal Mayor (Steam), il gioco di avventura, Lost at Sea (Steam), l'azione RPG, Alchemist Adventure (Steam) e l'esperienza di azione ed esplorazione single-player, Retro Machina (Steam).

Di seguito la lista completa dei giochi in arrivo questa settimana: