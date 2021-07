Pokémon Unite: data di lancio ufficiale della versione Nintendo Switch

La versione Nintendo Switch di Pokémon Unite ha una data di uscita ufficiale: il 21 luglio 2021. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un MOBA free-to-start ambientato nell'universo di Pokémon. Quindi manca poco di una settimana per giocarci e verificare se è valso l'attesa.

Oltre alla data d'uscita, è stato pubblicato anche un nuovo trailer di gioco che mostra le basi, ossia fornisce qualche ragguaglio su come entrare in partita.

Per festeggiare il lancio di Pokémon Unite, chiunque si registrerà al gioco entro il 31 agosto 2021 riceverà una licenza Unite per Zeraora, che consentirà di usare il Pokémon di tipo elettrico in battaglia da subito.

Al momento dell'annuncio della collaborazione tra The Pokémon Company e Tencent per un MOBA a tema Pokémon, molti si sono chiesti il senso dell'intera operazione, visto che il genere è ormai ben sedimentato e sono davvero pochi a volersi confrontare con i colossi DotA 2 e, soprattutto, League of Legends. Comunque se c'è un franchise che ha qualche possibilità di farcela quello è Pokémon, che vanta milioni di fan in tutto il mondo e i cui giochi vendono sempre più che bene.