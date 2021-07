Epic Games Store: giochi gratis PC del 15 luglio 2021 disponibili, link download

Oggi non vi sarà sfuggito il fatto che siamo a giovedì, quindi è tempo di giochi gratis dall'Epic Games Store! Cosa ci offronto Sweeney e soci per questo caldo 15 luglio? Due titoli davvero interessanti: l'avventura Obduction, erede dei Mysti (gli sviluppatori sono gli stessi) e lo strategico Offworld Trading Company, sviluppato da Soren Johnson (Civilization IV, Old World) e il suo team.

Per prima cosa, andate a reclamare i vostri giochi gratis PC dall'Epic Games Store entrando direttamente sulla homepage del negozio digitale a questo indirizzo. In alternativa potete avviare il launche di Epic e accedere al negozio da lì. Per riscattare i giochi avete tempo fino al 22 luglio 2021. Naturalmente dovete disporre di un account del negozio attivo e privo di limitazioni.

Obduction è un'avventura visionaria

Obduction è l'ultima avventura di Cyan, lo sviluppatore della serie Myst. Mentre stava camminando sulla riva di un lago durante una notte senza stelle, dal cielo è caduto uno strano manufatto alieno che ha catturato il protagonista del gioco per potarlo in giro per l'universo. Come tornare indietro? Perché ci troviamo sul mondo di Obduction? Come mai ci sono tanti puzzle da risolvere? A questa e ad altre domande dovremo rispondere giocando.

Offworld Trading Company è un ottimo strategico

Offworld Trading Company è uno strategico gestionale ambientato su Marte. Il pianeta rosso è stato colonizzato e ora i titani delle multinazionali sono stati invitati a fondare delle compagnie per sostenerlo. In un mondo in cui i viaggi spaziali sono diventati realtà e le risorse disponibili sulla Terra scarseggiano, gli speranzosi in cerca di fortuna corrono verso la nuova grande frontiera. Riusciremo a fondare il nostro impero su quest'ennesima terra promessa per l'umanità?