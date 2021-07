Epic Games Store: annunciati i giochi gratuiti del 22 luglio 2021

Con agile scatto Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis della settimana prossima, disponibili da giovedì 22 luglio 2021. Si tratta di Defense Grid: The Awakening, un tower defense molto noto, e dello sparatutto online a tema storico Verdun. Entrambi i giochi saranno disponibili fino al 29 luglio 2021.

Defense Grid: The Awakening

Il primo gioco gratuito della prossima settimana è Defense Grid: The Awakening, un tower defense molto apprezzato, pensato per giocatori di diverso livello di abilità. Un'orda di nemici ti sta invadendo e toccherà a te, in qualità di giocatore, tentare di fermarla costruendo torri di fortificazione in modo strategico attorno alla loro base. I comandi sono intuitivi e il gameplay profondo: gli attacchi speciali e le proprietà di ogni torre funzionano in sinergia per fornire diversi modi per trionfare.

Verdun

Il secondo gioco, Verdun, è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e ci vede impegnati sul fronte occidentale, su dei livelli ispirati alla Battaglia di Verdun del 1916. Il suo stile è decisamente realistico, molto più della media degli sparatutto in prima persona moderni, e richiede al giocatore di imparare a combatter con armi da fuoco classiche dotate di baionetta per infilzare i nemici. Non è facile da domare, ma offre sicuramente grandi soddisfazioni.

Mentre siamo qui che riflettiamo sui giochi gratis dell'Epic Games Store in arrivo la prossima settimana, andiamo a riscattare quelli disponibili da oggi: Obduction e Offworld Trading Company.