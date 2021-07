Warhammer 40.000: Darktide rinviato al 2022, ecco il nuovo periodo d'uscita

Fatshark ha annunciato che Warhammer 40.000: Darktide è stato rinviato al 2022. Più precisamente è stato svelato il nuovo periodo d'uscita: primavera 2022. Come sempre in questi casi è stata data come motivazione la volontà di rifinire maggiormente il gioco, sfruttando il tempo extra a disposizione, ma gli sviluppatori hanno parlato apertamente anche delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19.

Warhammer 40.000: Darktide è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Si tratta di un'esclusiva console molto attesa dai giocatori. Purtroppo non è il primo, ne crediamo che sia l'ultimo, gioco rinviato a causa della pandemia, che non pochi problemi organizzativi ha creato agli studi di sviluppo.

Proprio oggi è stato annunciato il rinvio di Resident Evil Re:Verse, mentre pochi giorni fa quello di Ghostwire Tokyo. Anche colossi come Horizon Forbidden West rischiano di non farcela a uscire nell'anno corrente.