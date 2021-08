F1 2021 e FIFA 21 sono stati i giochi più venduti in UK a luglio

F1 2021 e FIFA 21 svettano in cima alle classifiche di vendita in UK a luglio, The Legend of Zelda: Skysward Sword è al terzo posto, ma è il titolo che ha venduto più copie retail.

I dati di vendita software pubblicati da GDS sono relativi al mese scorso e includono sia le copie retail che quelle digitali. F1 2021 di Codemaster è il titolo più venduto, seguito da FIFA 22 al secondo posto. Caso particolare quello di The Legend of Zelda: Skysward Sword che si piazza al terzo posto, ma tuttavia senza includere i dati delle copie digitali (non pervenuti, così come quelli di tutti gli altri titoli pubblicati da Nintendo) che avrebbero potuto fargli guadagnare le posizioni superiori.

Durante il mese di luglio sono state vendute 146.000 console, con un calo del 21% rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2020. PS5 è ancora una volta la console più venduta, seguita da Nintendo Switch e Xbox Series X al terzo posto. Anche le vendite software sono in calo, con 2,09 milioni tra copie digitali e fisiche, il 17,2% in meno rispetto all'anno precedente. Va detto tuttavia che senza i dati delle vendite digitali dei titoli pubblicati da Nintendo è difficile avere un quadro completo.

F1 2021

Ecco la classifica dei 20 giochi più venduti in UK a luglio:

F1 2021 FIFA 21 (EA) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD* (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) The Crew 2 (Ubisoft) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom) Spider-Man: Miles Morales (Sony) NBA 2K21 (2K Games) Mario Kart 8: Deluxe* (Nintendo) Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony) Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game (Sega) Minecraft (Mojang) Minecraft: Switch Edition* (Nintendo/Mojang) (Nintendo) * Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Animal Crossing: New Horizons* (Nintendo) Battlefield 5 (EA) Efootball Pro Evolution Soccer 2021: Season Update (Konami) It Takes Two (EA)

* Dati delle copie digitali non pervenuti

Come abbiamo potuto notare nei dati delle classifiche settimanali relative alle scorse settimane di agosto, F1 2021 ha continuato a mantenere la cima della classifica nei primi giorni di agosto, per poi cedere il passo a al sempreverde Mario Kart 8.