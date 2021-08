Dragon Ball Xenoverse 2: arriva Gogeta da Dragon Ball Super

Nonostante siano passati già diversi anni dal lancio di Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco continua a supportare il picchiaduro con nuovi contenuti a pagamento. A tal proposito, la software house oggi ha annunciato che il mitico Gogeta dal film Dragon Ball Super: Broly sarà uno dei nuovi combattenti che si unirà al roster durante l'autunno con il DLC Legendary Pack 2.

Gogeta probabilmente non ha bisogno di presentazioni: è la potentissima fusione tra Goku e Vegeta eseguita senza l'ausilio degli orecchini Potara. La versione in arrivo su Dragon Ball Xenoverse 2, stando alle informazioni rilasciate da Bandai Namco, combatte nel suo stato normale (quello con i capelli neri, per interci), ma può trasformarsi in Super Sayan durante il combattimento grazie alla sua Awoken Skill.

Gogeta da Dragon Ball Xenoverse 2

L'Ultimate Attack di Gogeta è Meteor Explosion, una dirompente esplosione di energia che annichilisce il malcapitato di turno, mentre il Super Attack è Comet Strike, un assalto con ki al massimo in cui sferra numerosi colpi in successione.

Gogeta non è l'unica novità a tema Dragon Ball Super in arrivo ad autunno. Infatti il DLC Legendary Pack 2 include anche Jiren, nella sua versione massima potenza, che pochi giorni fa è stato mostrato con un trailer.