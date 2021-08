Rainbow Six: Siege, la nuova operatrice OSA e le novità della stagione Crystal Guard

La nuova operatrice, OSA , proveniente dalla Croazia e già svelata con un trailer in computer grafica, aveva però fatto drizzare qualche orecchio di troppo al momento della presentazione, perché dava inizialmente l'impressione di essere una sorta di versione riveduta e corretta di Mira, con uno scudo più flessibile e un equipaggiamento più utile. Si temeva quindi l'arrivo di un personaggio capace di sostituire operatori preesistenti, per via di un toolkit migliore ed eccessivamente vantaggioso.

Per carità, le stagioni sono ormai parte integrante di qualunque titolo competitivo di lunga durata, eppure in questo caso crediamo sia davvero essenziale dare a Cesare quel che è di Cesare, perché la casa francese tiene costantemente d'occhio il bilanciamento del suo shooter più giocato, e sembra voler offrire operatori sempre calcolati con una discreta finezza, in modo da non spezzare l'equilibrio che è venuto a crearsi in rete.

La storia del successo di Rainbow Six: Siege la conoscono un po' tutti ormai, e non ha grande utilità ripeterla per la centesima volta. Vale però la pena sottolineare che il motivo per cui il gioco ha ancora oggi una community così appassionata non è solo da ricercarsi nell'ottima base sistemica su cui tutto è costruito, ma anche sul supporto frequente di Ubisoft alla scena online (con un costante feedback da parte dei giocatori).

Un operatore di vetro. Antiproiettile

Rainbow Six Siege: OSA, la nuova operatrice dotata di scudo

Partiamo dai fondamentali: OSA come detto, è pensata per utilizzare uno scudo in modo utile anche se in attacco. Alla base la sua barriera ha lo stesso concept di quella di Mira: è uno scudo trasparente e antiproiettile - che può venir fatto a pezzi da chi lo piazza sparando a una piccola tanica alla sua base - molto utile per ottenere visibilità di una data zona con protezione quasi totale. Questo scudo, tuttavia, è modulabile: la nuova operatrice croata può modificarne le dimensioni e posizionarlo liberamente dove c'è una qualunque finestra (anche sbarrata, dato che rompe automaticamente il legno) o a terra. Se posizionato in forma ridotta, lo scudo copre solo una piccola parte della finestra, proteggendo meno ma lasciando al contempo molto più spazio per il fuoco; se invece lo si poggia al massimo della grandezza copre quasi completamente l'area delle finestre normali, o una buona metà delle porte.

Considerata la sua estensione, spesso va rotto da OSA stessa per poter effettivamente partire all'attacco, cosa che richiede un discreto tempismo per via della necessità di sparare prima alla tanica o di coordinarsi con un compagno per aprire il fuoco di copertura subito dopo la rottura. Risulta possibile posizionarlo peraltro anche mentre si è attaccati a una corda, e in generale crea delle situazioni di stallo molto tese che possono venir sfruttate in molti modi.

Attenzione: lo scudo di OSA non è completamente immune ai danni. I proiettili gli fanno in generale il solletico, eppure gli esplosivi risultano problematici ed è apparentemente vulnerabile anche agli attacchi ravvicinati (due botte in corpo a corpo sembrano spezzarlo, e già la prima lo frammenta abbastanza da limitare la visibilità). Se quindi si prevede il suo posizionamento è possibile contrastarlo in modo abbastanza diretto. Sarà importante per chi usa questa operatrice conoscere al meglio le zone "calde" delle mappe per sfruttare degnamente la copertura offerta dal vetro e non muovere un'offensiva troppo prevedibile. Ah, OSA parte con un 556XI e un PDW9 come armi primarie, e una claymore e una granata stordente come gadget.