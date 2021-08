Xbox Game Pass Ultimate al posto di Xbox Live Gold? Così vuole una nuova indiscrezione

Stando all'analista, nonché insider, MauroNL, Microsoft sarebbe in procinto di mandare definitivamente in pensione l'abbonamento Xbox Live Gold, sostituendolo con Xbox Game Pass Ultimate. Quest'ultimo diventerebbe l'unico servizio digitale di Microsoft per il tempo a venire.

Voci sulla soppressione dell'abbonamento Live Gold circolano da tempo e con il tempo sono state rafforzate. L'idea di Microsoft, almeno come riportato in precedenza, sarebbe quella di rendere il multiplayer dei giochi completamente gratuito, eliminando sulla strada i Games with Gold.

Del resto sono mesi ormai che Microsoft regala giochi di secondo piano agli abbonati Live Gold, segno che considera il servizio in dismissione, o quantomeno molto secondario rispetto all'Xbox Game Pass, che ha visto invece una crescita costante degli investimenti e un miglioramento sostanzioso dell'offerta. In particolare il periodo autunnale si annuncia come ricchissimo di nuovi giochi in arrivo.

Rimane da capire come potrebbe essere gestita la transizione tra i due servizi e come i fan più accaniti prenderebbero la notizia, nel caso fosse confermata.