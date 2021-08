GIGABYTE X570S AERO G: la recensione della scheda madre per creator con dissipazione passiva

La recensione della scheda madre GIGABYTE X570S AERO G ha per protagonista proprio questo modello che, come avrete notato, ha cambiato brand, pur mantenendo almeno in gran parte la filosofia di design originale e il medesimo target, quello dei creatori di contenuti, preferendo connettività e opzioni per gli storage a fattori come l'overclock estremo.

Il terzo slot M.2, dobbiamo specificare, non gode di supporto per unità a stato solido M.2 di tipo SATA. Il quarto, invece, si disattiva installando una scheda nel terzo slot PCIe, l'unico dei tre a non essere rinforzato. Ma i compromessi ci sembrano più che accettabili per una scheda madre senza dubbio ben dotata che offre anche 8 connettori per ventole o pompe, supporto all'AMD CrossFireX Quad e 2-Way e alle memorie DDR4 fino a 5400 MHz in overclock con CPU AMD Ryzen 5000 e una connettività audio da 5 ingressi da 3.5 mm, con pieno supporto per il surround 7.1. A occuparsene è il chip audio Realtek ALC1220-VB più che sufficiente per le esigenze di ascolto medie.

Abbondanti anche le opzioni per lo storage a partire dalle classiche sei porte SATA da 6Gb/s con supporto RAID 0, RAID 1, RAID 10, sempre meno utili visto l'avanzare dell'USB per gli storage di grandi dimensioni, e la velocità delle unità SSD NVMe. Anche per queste, comunque, la GIGABYTE X570S AERO G non lesina mettendoci di fronte a ben 4 socket PCIe M.2 con supporto PCIe 4.0, capaci di ospitare SSD NVMe fino a 110 mm e coperti da due spessi dissipatori passivi Thermal Guard III.

Oltre al poter sfruttare processori di fascia alta, un dispositivo dedicato al segmento creator deve cavarsela dal punto di vista della connettività e dello storage , due elementi importanti quando si ha a che fare con una valanga di periferiche e un sacco di dati da archiviare e spostare. Ed è qui che entra in campo una tecnologia, già vista sulla GIGABYTE Z590 VISION G, che si chiama VisionLink ed è analoga al Thunderbolt 4. Non a caso funziona sulla porta USB 3.2 Gen 2x2, capace anche di funzionare come DisplayPort e gode di funzione daisy chain, permettendo la connessione tramite hub o in caduta di ben 10 dispositivi. Sommando quindi le entrate del backpanel a quelle accessibili attraverso gli header interni, troviamo una porta USB Type-C Gen 1, quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, sei porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e sei porte USB 2.0 Type-A.

La GIGABYTE X570S AERO G, lo abbiamo detto, è una scheda madre per creator e non punta all'overclock estremo. Ma non è nemmeno una scheda madre disarmata. Gode infatti di alimentazione digitale da 12+2 fasi da 60A ciascuna, molti dissipatori e il pieno supporto per la tecnologia GIGABYTE Active OC Tuner, promettendo di cavarsela egregiamente con processori come l'AMD Ryzen 9 5950X da 16 core e 32 thread, molto utile nell'ottica del rendering 3D.

L'altra superficie cangiante è invece sul backpanel, in corrispondenza del logo AERO e contribuisce a ravvivare il look di un modello che, come i suoi predecessori, manca di illuminazione RGB integrata. Ci sono comunque 4 header RGB/ARGB che permettono di colmare la lacuna, con il rischio però di mettere in secondo piano un' estetica minimale che riesce ad aggiungere qualcosa al già efficace design tutto bianco e nero dei modelli precedenti.

Lo stile della GIGABYTE X570S AERO G affonda le sue radici in quello della linea VISION, con coperture in plastica bianca sulla parte destra VRM, sul codec audio, nella zona degli slot PCIe e sul backpanel, laddove un ponticello in plastica sempre bianco protegge anche l'alimentazione dedicata della CPU. Risulta familiare anche lo spesso dissipatore in alluminio che si occupa del resto dell'alimentazione e che ricorda, nella forma, una rampa da skateboard.

Prestazioni

Per provare la GIGABYTE X570S AERO G abbiamo usato la stessa configurazione della recensione della GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti, sfruttando i 16 core dell'AMD Ryzen 9 5950X, il processore consumer più potente in circolazione, per mettere alla prova una scheda madre da creator pensata per affrontare anche carichi di lavoro pesanti. Come previsto, durante i benchmark sintetici, non ci siamo trovati di fronte né a record né a punteggi deludenti. Talvolta alla pari con la GIGABYTE X570 AORUS Master, tra le migliori X570 di fascia alta, la X570S è rimasta indietro di uno o due punti percentuali al massimo, facendo registrare un picco di 680 punti nel test single thread di CPU-Z e risultando in linea con le X570 similari. Il tutto senza alcun problema di temperatura nonostante un clock in boost quasi sempre fisso a 5000 GHz, con picchi di 5050 MHz, che non ha messo in crisi nemmeno il VRM, sempre al di sotto dei 50 gradi nonostante una temperatura ambientale superiore ai 27 gradi e la temperatura della CPU a 75 gradi.

La situazione è rimasta pressoché la stessa passando al gaming in 1080p, nonostante qualche alto e basso in più. In generale, comunque, abbiamo rilevato il solito scarto di uno o due punti percentuali rispetto alla GIGABYTE X570 AORUS Master. Nessun problema, invece, in 1440p e 4K, anche a causa della minor importanza della CPU, laddove la GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC è libera di esprimersi senza problemi con titoli di ogni genere. Per spingere le frequenze ci siamo affidati all'overclock automatico, che ci ha premiato spingendo la CPU in boost fino a 5150 MHz senza battere ciglio. Non proprio un aumento drastico, come evidenziato da un guadagno prestazionale inferiore all'1%, anche in single thread, ma sufficiente per portare la CPU a 80 gradi e scaldare il VRM. Ma in questo caso non abbiamo mai superato i 56 gradi a rimarcare la bontà di un'alimentazione in grado di sostenere, anche a lungo termine, un processore a dir poco massiccio.