Offerte di Settembre: i migliori altoparlanti in sconto per celebrare il ritorno a scuola

Anche gli altoparlanti si fanno notare tra le Offerte di Settembre Amazon, con sconti netti su tre sistemi audio tutti diversi tra loro ma egualmente interessanti.

Partiamo con l'eccezionale speaker Sony SRS-XP700, un potente cilindro con 25 ore di autonomia, audio di alta qualità, buon effetto surround, resistenza ai liquidi IPX4 e possibilità di connetterlo fino ad altri 100 altoparlanti speaker Sony per creare uno spettacolo di luci e suoni mozzafiato. Il tutto in sconto di 50 euro tondi e rateizzabile.

Elegante e piccolo ma potente, l'altoparlante Bang & Olufsen Beosound A1 è in sconto di 50 euro nelle colorazioni verde, nero e oro. La potenza nominale è di 140 W x 2 ed è notevole considerando il peso di meno di 600 grammi e una diagonale di 13.3 centimetri.

A chiudere la nostra selezione troviamo la soundbar con subwoofer Creative Stage 2.1, figlia dell'esperienza di un marchio che rappresenta parte della storia del sonoro da gaming. Da qui un sistema economico, e in sconto di 10 euro, ma di qualità discreta che si abbina sia a un PC, sia a un televisore con annessi e connessi tra streaming, console e via dicendo.

Il valido sistema Creative Stage 2.1, inevitabilmente limitato per la musica ma ottimo per film e videogiochi

