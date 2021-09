Roblox e Vans uniscono le forze: scarpe, cappelli e accessori gratis per tutti

Roblox e Vans, la nota marca di scarpe e abbigliamento pensate per gli amanti dello skatebording, hanno annunciato una collaborazione grazie alla quale tutti i giocatori potranno ottenere cappelli, scarpe, zaini e altri accessori gratis, nonché prendere parte a una nuova esperienza dal titolo Vans World.

Vans World è gioco gratuito disponibile sulla piattaforma di Roblox che permette ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità da skater in diversi skatepark ispirati ad alcuni realmente esistenti realizzati da Vans. Inoltre sarà possibile personalizzare le scarpe e gli skate tramite un negozio interno ricco di opzioni. Ecco la pagina dedicata dove potrete accedere al gioco "Vans World" sul sito ufficiale di Roblox.

"Esplora diversi siti di skate con i tuoi amici, impara e ottieni nuove manovre e raccogli monete waffle per sbloccare nuova attrezzatura! Crea le tue scarpe Vans personalizzate (custom) per mostrare il tuo stile unico ed entra, è il tuo mondo da creare. Colleziona abbigliamento e accessori Vans gratuiti! Skate in un grande mondo aperto. Partecipa alle competizioni. Raccogli monete Waffle. Vesti il tuo avatar con l'abbigliamento Vans", recita la descrizione ufficiale di Vans World.

Ma non è finita qui, perché nel negozio di Roblox sono disponibili molti oggetti Vans gratuiti, tra cui cappelli, occhiali da sole, accessori e zaini. Potrete riscattarli gratuitamente dal negozio di Roblox, a questo indirizzo.

Se volete arricchire ulteriormente la vostra collezione e volete rendere unico il vostro avatar virtuale, siete ancora in tempo per riscattare i codici promozionali di Roblox e gli oggetti gratuiti di agosto 2021 che trovate nella nostra guida.