Daemon X Machina sarà gratis per una settimana con Nintendo Switch Online

Daemon X Machina è il gioco protagonista della nuova iniziativa GameTrials, dedicata agli utenti Nintendo Switch Online, che potranno dunque provare gratuitamente il gioco in questione per una settimana, dal 13 al 19 settembre 2021.

Uscito a settembre 2019, Daemon X Machina è un action sparatutto nel quale ci troviamo a controllare dei mech da combattimento all'interno di varie ambientazioni e missioni, ricordando la tradizione di Armored Core ma con un piglio alquanto diverso e più tendente allo stile anime. Il gioco è stato pubblicato successivamente anche su PC.



Dal 13 al 19 settembre 2021, i membri di Nintendo Switch Online potranno dunque effettuare il download gratuito di Daemon X Machina e giocarci per una settimana liberamente, con un'iniziativa che può consentire di addentrarsi in maniera davvero profonda nel gioco in questione.

Nonostante primi voti discordanti della critica, Daemon X Machina ha comunque diverse caratteristiche interessanti, dunque consigliamo l'eventuale prova agli abbonati al servizio Nintendo che non abbiano avuto modo di giocarci in precedenza. La nostra recensione di Daemon X Machina è risultata infine piuttosto positiva, visto il buon giudizio da parte di Marco Perri:

"Marvelous è riuscita nell'ardua missione di convincere gli scettici dopo quella presentazione un po' sottotono dell'E3 2018. Daemon x Machina entra in una nicchia stretta e vuota di competizione con personalità e strategia, riuscendo a creare una trama non banale e iniettando steroidi action in quello che alla fine rimane un arcade mech con tanti numeri da studiare e con i quali divertirsi.

Se è vero che l'interfaccia dei menù poteva essere meno macchinosa e caotica, la personalizzazione del mech regala soddisfazioni, così come prendere il pad in mano e accelerare danzando in aria o in terra, dando fuoco alle polveri o in scontri all'arma bianca. Magari un glossario o enciclopedia per informarsi sull'ambientazione avrebbe fatto comodo, ma speriamo sarà per il secondo episodio."