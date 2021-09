Halo: discussioni e meme a volontà per le nuove skin della Master Chief Collection

Con l'arrivo della Stagione 8 di Halo 3 della Master Chief Collection, 343 Industries ha introdotto nel gioco una serie di armature davvero particolari, che si discostano di molto dallo stile più sobrio di quelle a cui abitualmente i giocatori sono abituati. Il che ovviamente ha acceso discussioni ma anche tanta ilarità con valanga di meme.

Le nuove armature si basano su storia e mitologia, come potrete notare nella nostra news dedicata. Troviamo ad esempio un elmo da vichingo, uno che ricorda la figura mitologica greca di Medusa e non mancano poi scheletri e la maschera da "dottore della peste". Queste skin, così lontane dallo stile classico, appartengono a un "universo alternativo" e puntano a mostrare Halo "in un modo volutamente divergente", come afferma Jeff Easterling di 343 industries in un post su Halo Waypoint.

Tuttavia, come segnala Eurogamer.net, le armature della Stagione 8 di Halo 3 hanno accesso molte discussioni, tra quelli che sono a favore della varietà e personalizzazione offerta dagli sviluppatori e chi invece è contrario in quanto le skin non ricalcano lo stile classico. E nel mezzo, c'è chi ci scherza sopra su Reddit. Ecco alcuni esempi:

Nel frattempo 343 Industries ha cambiato il radar di Halo Infinite ascoltando il feedback dei giocatori.