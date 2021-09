Alan Wake Remastered: grafica con Northlight Engine, 60 fps e ray tracing?

Alan Wake Remastered è un'ipotesi che sta assumendo sempre più consistenza, considerando i recenti avvistamenti del titolo anche presso vari rivenditori, con ulteriori informazioni e dettagli sulla grafica basata su Northlight Engine, 60 fps e supporto per ray tracing che emergono proprio da queste fonti.

Ovviamente non si parla ancora di fonti ufficiali, visto che i rivenditori non possono essere presi come tali, ma vista la recente insistenza su Alan Wake Remastered presso varie catene orientali e la presenza anche di packshot, oltre a conferme da parte di insider considerati piuttosto affidabili come Daniel Ahmad, possiamo provare a indagare un po' di più sul gioco a partire dai dettagli riportati dalle pagine prodotto dedicate.

In particolare, si parla dell'uso del Northlight Engine per Alan Wake Remastered, ovvero il motore grafico proprietario di Remedy ma che è stato utilizzato a partire da Quantum Break, dunque non sull'originale Alan Wake. Questo dovrebbe comportare diverse evoluzioni grafiche, considerando che si tratta della stessa base tecnologica utilizzata anche da Control e dalle nuove produzioni del team finlandese.

Tra le conseguenze di questa evoluzione, Alan Wake Remastered dovrebbe supportare il ray tradcing su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma questo non sarà disponibile sulle console precedenti, a quanto pare. Non è prevista una versione per Nintendo Switch, sebbene sia possibile un'ipotetica Cloud Version, come visto per Control.

Pare inoltre che Alan Wake Remastered punti ai 60 fps sulle console next gen, mentre avrà risoluzione migliore e alcuni cambiamenti vari sulle console di generazione precedente. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali su questo titolo, che secondo alcune ricostruzioni potrebbe essere annunciato anche al PlayStation Showcase del 9 settembre.