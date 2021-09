Rick e Morty: due mini live-action con Christopher Lloyd nei panni di Rick

Adult Swim ha pubblicato due brevi clip live-action basate sulla celebre serie animata Rick e Morty, con l'attore Christopher Lloyd, il "Doc" di Ritorno al Futuro, nei panni del pazzo Rick Sanchez.

Il primo dei due filmati dura circa 15 secondi e mostra Rick e Morty tornare sulla terra con un portale dopo una delle loro solite strampalate avventure, mentre il secondo invece è un omaggio all'episodio di "Rick Cetriolo" della serie originale.

Le due clip, salvo graditissime sorprese, sono fini a sé stesse, ovvero non sono un antipasto di una vera e propria serie live-action di Rick e Morty su larga scala. Anche se l'entusiasmo dei fan per l'iniziativa potrebbe convincere Adult Swim a cambiare idea in merito.

Come già accennato, Christopher Lloyd interpreta Rick Sanchez, il che risulta una scelta azzeccata, non solo per la prestazione dell'attore (breve ma intensa), ma anche perché Rick e Morty sono in parte dei personaggi nati come una parodia della coppia Emmet "Doc" Brown e Marty McFly della serie cinematografica Ritorno al Futuro. Morty invece è stato interpretato da Jaeden Martell (It, Knives Out), un'altra scelta tutto sommato azzeccata.

Rimanendo in tema, pochi giorni fa Mecha Morty è arrivato su Fortnite, il celebre battle royale di Epic Games.