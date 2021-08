Fortnite: arriva Mecha Morty dalla serie animata Rick e Morty

L'annuncio era già nell'aria da tempo, grazie ai soliti leak e rumor, e finalmente oggi Epic Games ha confermato che la celebre coppia Rick e Morty è pronta a scatenare il panico in Fortnite Battaglia Reale, grazie all'arrivo della skin Mecha Morty che da ora è disponibile nel Negozio.

Il costume sarà acquistabile in un bundle che include anche lo "Zaino di Morty" e il piccone "Serpente Spaziale", ispirato a quello visto nella quarta stagione della celebre serie animata Rick e Morty, e la copertura per armi "Guardami!" che farà apparire un Mister Miguardi ogni volta che otterrete un eliminazione, una piccola chicca non c'è che dire.

Inoltre, sempre da oggi, è disponibile per l'acquisto la nuova emote Sbrachiamoci, ispirata all'iconico balletto che Rick e Morty hanno utilizzato per salvare la Terra dall'invasione degli alieni con la testa gigante. Potrete ammirarla nel trailer qui di seguito:

Se ancora non lo avete fatto siete ancora in tempo per ottenere anche la skin di Rick, ottenibile grazie al Pass Battaglia della Stagione 7 del Capitolo 2 di Fortnite.

Di recente Fortnite si è aggiornato alla versione 17.40, che tra le altre cose ha introdotto la nuova modalità Impostori, fortemente ispirata ad Among Us, al punto tale che i suoi sviluppatori hanno accusato Epic Games di plagio.