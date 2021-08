Nintendo Switch Online gratis per 7 giorni in prova, per tutti gli utenti

Nintendo Switch Online può essere provato gratis per 7 giorni, ma l'iniziativa è aperta a tutti gli utenti, ovvero anche a coloro che hanno già usufruito del servizio in abbonamento in precedenza, dunque non è dedicata solo ai nuovi utenti che intendano provarlo.

Fino al 10 settembre 2021, basta dirigersi sul sito ufficiale Nintendo e riscattare il codice attraverso MyNintendo, con la spesa di 0 punti platino, ovvero sostanzialmente gratis. L'unica limitazione è che è necessario avere un account su MyNintendo per poter registrare il codice, ma anche questa procedura è gratuita.



Come riportato nel tweet qui sopra da parte di Nintendo Italia, questa procedura garantisce l'accesso a Nintendo Switch Online per 7 giorni, con tutte le caratteristiche del servizio annesse: gioco multiplayer online, giochi gratis per NES e SNES attraverso le app specifiche e altri titoli gratuiti collegati con l'abbonamento, come Tetris 99 e Pac-Man 99.

La cosa positiva è che questa promozione può essere utilizzata anche da coloro che hanno già utilizzato o stanno utilizzando un abbonamento a Nintendo Switch Online, dunque è aperta praticamente a tutti gli utenti di Nintendo Switch.