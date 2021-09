Cyberpunk 2077, un hotfix su PC apporta un piccolo aggiornamento dopo la patch 1.3

Cyberpunk 2077 ottiene un altro aggiornamento su PC, con un piccolo hotfix che punta soprattutto a risolvere alcuni problemi emersi con la recente patch 1.3 di grosse dimensioni, ma in questo caso i cambiamenti sono veramente minimi, anche se importanti.

Come riferito da CD Projekt RED su Twitter, l'hotfix per la versione PC rimuove l'uso del set istruzioni AVX dal file eseguibile del gioco, cosa che poteva causare dei problemi di crash su processori non recentissimi che non supportano AVX.



Gli sviluppatori specificano che la versione del gioco non cambia con l'applicazione di questo hotfix, che rimane dunque un aggiornamento molto marginale: Cyberpunk 2077 resta aggiornato alla versione 1.3 anche dopo l'applicazione di questo piccolo aggiustamento, che risulta comunque molto importante per un certo numero di utenti.

Ovviamente, la questione riguarda esclusivamente la versione PC e non le console, visto che il problema dell'AVX era legato solo al sistema hardware su base Windows. Nel frattempo, è emerso che non c'è certezza dell'arrivo nel 2021 dell'atteso upgrade next gen di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S, secondo una precisazione fatta dagli sviluppatori dopo la conferenza finanziaria.

Ricordiamo che la patch 1.3 del gioco è stata messa a disposizione il mese scorso su PC, Stadia, PlayStation e Xbox.