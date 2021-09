PS5: giochi horror più immersivi grazie a un nuovo brevetto di Sony

Sony ha recentemente registrato un nuovo brevetto legato che potrebbe aumentare l'immedesimazione e la dinamicità di vari generi videoludici e in particolare quelli di stampo horror su PS5. Nello specifico parliamo di un sistema che utilizzando varie periferiche riesce a captare le reazioni dei giocatori, adattando l'esperienza di gioco di conseguenza.

Stando a quanto riportato da GameRant, la descrizione del brevetto afferma che nei titoli moderni per alterare il mondo di gioco sono necessari input specifici da parte del giocatore, come premere un pulsante. In caso contrario viene costretto ad assistere una sequenza scriptata in cui non ha controllo. Il brevetto dunque propone l'idea di un sistema in grado di captare le espressioni facciali, la voce, i gesti e persino il battito cardiaco dei giocatori attraverso periferiche come un microfono e una telecamera, utilizzando queste informazioni per modificare in tempo reale l'esperienza di gioco.

PS5, il nuovo brevetto di Sony per captare le reazioni dei giocatori

Ad esempio se il giocatore reagirà con un "jumpscare" in un survival horror grazie a questo sistema il titolo stesso potrebbe aumentare o diminuire l'intensità dell'azione. Oppure immaginate se lo Xenomorfo di Alien: Isolation fosse in grado di scoprire un giocatore nascosto proprio grazie alle sue reazioni nel mondo reale. Ovviamente abbiamo tirato in ballo gli horror, ma potenzialmente questo sistema potrebbe essere impiegato in molteplici generi aumentando l'immersività, in combinazione anche con il feedback aptico e i grilletti adattivi del Dualsense di PS5.

Per scoprire se il brevetto diventerà realtà o se rimarrà un ambizioso sogno del cassetto di Sony, non ci resta che attendere.

