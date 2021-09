PlayStation Plus, ottobre 2021: giochi PS5 e PS4 gratis annunciati

Dopo i vari leak, Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus che saranno disponibili a ottobre 2021.

PlayStation Plus si aggiorna a ottobre 2021 con una nuova mandata di giochi PS5 e PS4 gratis. Come da tradizione si tratta di tre titoli, nello specifico Hell Let Loose per PlayStation 5, Mortal Kombat X per PlayStation 4 e PGA Tour 2K21 anch'esso per PS4. L'annuncio di Sony era particolarmente atteso, dopo il leak che ha rivelato i giochi PlayStation Plus di ottobre 2021 in anticipo. Serviva insomma una conferma ufficiale da parte della casa giapponese oppure una lista che smentisse quanto trapelato. Sarà possibile effettuare il download dei nuovi titoli riservati agli abbonati a PS Plus a partire da martedì 5 ottobre, data che segnerà anche il termine della disponibilità gratuita dei giochi PlayStation Plus di settembre 2021, vale a dire Hitman 2, Overcooked! All You Can Eat e Predator: Hunting Grounds.

PlayStation Plus | Giochi gratis di ottobre 2021 PlayStation Plus, i giochi di ottobre 2021 Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4

Hell Let Loose Hell Let Loose, il nostro personaggio si avvicina a una zona calda sul campo di battaglia Sviluppato da Black Matter, Hell Let Loose è uno sparatutto in prima persona a base multiplayer ambientato durante la seconda guerra mondiale e caratterizzato da partite competitive per un massimo di ben 100 giocatori. Il gioco include differenti classi, ognuna con le proprie peculiarità, e un gameplay tendente al realismo, arricchito da importanti elementi strategici che ne aumentano lo spessore e rendono l'esperienza più corposa, carica di tensione, mentre affrontiamo alcune fra le battaglie più celebri del conflitto bellico.

Mortal Kombat X Mortal Kombat X, Raiden prepara uno dei suoi colpi elettrici Penultimo epiosodio della celebre serie di picchiaduro a incontri targata NetherRealm Studios, Mortal Kombat X segna un importante rilancio per il franchise, grazie ad alcune interessanti novità sul piano della struttura e all'immancabile ultraviolenza che caratterizza gli scontri. Potremo disporre dell'ampio roster di personaggi, con le rispettive varianti, all'interno di una lunga campagna a base narrativa, nelle immancabili modalità multiplayer e in tanti contenuti di contorno che contribuiscono a offrire sfide extra e a concederci la possibilità di sbloccare tantissime ricompense.