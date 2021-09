Shin Megami Tensei V, trailer rivela il cast dei doppiatori inglesi

Shin Megami Tensei V includerà una localizzazione dei dialoghi in inglese e Atlus ha finalmente pubblicato un trailer per presentare i doppiatori dei vari personaggi del gioco.

In uscita il 12 novembre su Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V vedrà Jeannie Tirado interpretare Tao Isonokami, mentre Mark Whitten presterà la voce a Yuzuru Atsuta e Ashlyn Madden sarà invece Miyaki Atsuta.

Molto probabilmente sulla cartuccia del gioco saranno presenti entrambe le opzioni, dunque si potranno ascoltare le voci in giapponese o in inglese a seconda delle proprie preferenze. Quanto invece ai sottotitoli, saranno anche in italiano.

"In Shin Megami Tensei V, il nuovo capitolo della celebre serie di RPG Shin Megami Tensei, impersoni uno studente delle superiori che deve fare affidamento sui suoi nuovi poteri per attraversare una terra infestata da demoni, usando un sistema basato sugli ordini", recita la sinossi ufficiale del titolo Atlus.

"Anche se i demoni sono avversari temibili, alcuni possono trasformarsi, tramite delle negoziazioni, in utili alleati che lotteranno al tuo fianco in questo mondo agonizzante. Quale sarà il tuo destino?"