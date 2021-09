Venom: La furia di Carnage, Sony PlayStation offre un video esteso in anteprima

Venom: La furia di Carnage si mostra in un video esteso in anteprima, pubblicato oggi da PlayStation blog, che mostra la venuta di Carnage in una sequenza d'azione davvero ad alta tensione per il nuovo film Sony.

Cletus Kasady, il serial killer interpretato da Woody Harrelson, è sul punto di subire la pena capitale quando entra in scena Carnage e la situazione precipita in un caos di distruzione. Il blog ufficiale di PlayStation ha intervistato, per l'occasione, il regista Andy Serkis, particolarmente esperto nella resa di queste creature sullo schermo cinematografico.

"Una delle cose che avevo in mente quando mi sono imbarcato in questo nuovo progetto era di riscrivere completamente il vocabolario della fisicità di Venom e Carnage. Venom sembra l'incrocio tra un giocatore di football americano, un gorilla di 200 chili e un'orca assassina. C'è una certa brutalità nel modo in cui attacca, in cui si muove. I più attenti noteranno che ora è integrato molto meglio con l'ambiente circostante. Si può percepire il suo peso. Si vedono i movimenti della muscolatura, dei muscoli secondari. È particolarmente evidente quando si arrampica sugli edifici. Si vedono i danni, i segni del suo passaggio. Si percepisce ancora di più quanto è pesante".

Questo è quanto ha riferito Andy Serkis sulla costruzione del personaggio di Venim all'interno del nuovo team e in effetti queste caratteristiche risultano evidenti anche dal video visibile qui sopra. Qui sotto, invece, il discorso che riguarda in particolare Carnage:

Volevamo dare la sensazione opposta, e quindi farlo muovere con un'andatura non convenzionale, non necessariamente eretta; un atteggiamento che è la manifestazione diretta del modo contorto, psicotico e idiosincratico in cui Kasady pensa e vede la realtà. Perché è questo quello che fa un simbionte. Riflette l'animo dell'ospite.

Abbiamo dedicato molto tempo alla fase preparatoria, catturando le performance di atleti di parkour e ballerini. Abbiamo pensato ai diversi movimenti del corpo: passi laterali, andature ciondolanti. In pratica quei movimenti di base a cui si allacciano quelli dei "filamenti" che gli rimbalzano tutt'intorno, così da poter inserire quest'ultima animazione ai movimenti già creati in precedenza. In questo modo, sembra davvero di trovarsi di fronte a una sorta di viscido calamaro-barra-polpo. Usa i suoi filamenti per muovere, tirare, spingere, e può anche usarli come arma.

Abbiamo peraltro visto che Venom fa parte del cast di Marvel's Spider-Man 2, il nuovo videogioco di Insomniac per PS5 che è stato recentemente presentato durante l'ultimo PlayStation Showcase.