Battlefield 2042: beta in accesso anticipato confermata con Xbox Game Pass Ultimate

Battlefield 2042 consente di provare la beta in anticipo agli abbonati a EA Play e ora c'è la conferma, anche da parte di Microsoft, che l'accesso anticipato alla versione di prova è garantito anche a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

La questione era effettivamente prevedibile, visto che Xbox Game Pass Ultimate include l'abbonamento a EA Play, ma è sempre meglio avere conferma ufficiale anche da parte di Microsoft, visto che non c'era la certezza completa, considerando anche la presenza di EA Play Pro e le diverse condizioni dei tier d'abbonamento.

Sulla questione è intervenuto l'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass che è stato interpellato per chiarimenti, dopo un primo messaggio un po' sibillino: "Sì, i membri Xbox Game Pass Ultimate ottengono l'accesso anticipato alla beta di Battlefield 2042 il 6 ottobre con EA Play", ha riferito chiaramente il messaggio di risposta.



Sulla questione abbiamo visto le date della beta e del preload annunciate da EA: 8 e 9 ottobre 2021 per tutti, con accesso anticipato previsto il 6 e 7 ottobre 2021 per tutti coloro che effettuano il preorder del gioco o che hanno una sottoscrizione EA Play, mentre il preload sarà disponibile il 5 ottobre 2021 alle ore 6:00 UTC", ovvero le 8:00 di mattina in Italia.

Nelle ore scorse abbiamo anche visto le dimensioni della beta PS5, pari a circa 17 GB.