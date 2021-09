L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Hange Zoe da mk_ays è sempre un piacere

Torniamo dalle parti de L'Attacco dei Giganti, che continua ad essere conte d'ispirazione per i cosplay, come dimostra ancora una volta questa Hange Zoe da parte di mk_ays, soggetto già sperimentato in passato dalla modella sempre con ottimi risultati.

In questo caso, il soggetto è lo stesso ma il set fotografico è diverso, più esteso in questo caso, ma sempre molto piacevole. Mentre la Stagione Finale prosegue e si avvicina alla conclusione, visto che la seconda parte ha una data di debutto fissata per gennaio 2022, vediamo dunque questa reinterpretazione di Hange Zoe, diventata uno dei personaggi preferiti della serie.

Si tratta di una combattente rimasta nel cuore di molti fan, viste le sue grandi capacità in combattimento ma anche la sua personalità sfaccettata, che mette al primo posto la sete di conoscenza, in quanto scienziata esperta nell'elaborazione di armi e tattiche per portare avanti la guerra ai giganti. Dopo essere stata capitano della quarta squadra, viene nominata 14esimo comandante dei Survey Corps.

Hange Zoe è dunque sia un soldato che una ricercatrice instancabile, spinta dalla volontà di scoprire i segreti dei Giganti e della situazione in cui si trova l'umanità. Al di là della sua facciata seria e compunta, è comunque una persona che ha dimostrato di essere in grado di provare sentimenti particolarmente umani anche nei confronti dei giganti.

In questo caso, il cosplay di mk_ays corrisponde alla versione che aveva già elaborato in passato, ma in questo caso vengono aggiunti ulteriori scatti con espressioni diverse, alcune delle quali si distanziano alquanto dal mood tipico del personaggio originale ma che sono comunque molto affascinanti.