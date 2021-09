Offerte Amazon: Gigabyte GeForce 1650 Super a un prezzo più basso della media

Su Amazon è ora disponibile una Gigabyte GeForce GTX 1650 Super a 283.40€, che potete trovare a questo indirizzo. Va però aggiunta una spedizione da 25€.

Offerta Amazon GIGABYTE GEFORCE GTX 1650 SUPER OC 4G VGA GV-N165SOC-4GD € 283,4 Vedi

Offerta

Come ben sappiamo, da tempo le schede grafiche (così come altri device) sono in vendita a prezzi maggiorati rispetto al passato. Questa Gigabyte GeForce GTX 1650 Super costa più della norma, ma rispetto ai prezzi tipici dell'ultimo periodo è "in offerta". Durante settembre la scheda grafica è stata disponibile tendenzialmente a prezzi superiori ai 400€. Quella di oggi non è l'offerta migliore in assoluto (è stata per poche ore a 200€ una settimana fa), ma se avete assoluta necessità di una scheda grafica GeForce, potreste accontentarvi di questo prezzo.

La Gigabyte GeForce GTX 1650 Super ha un clock di memoria pari a 14000 MHz, un'interfaccia PCI-Express x16, un wattaggio 350 watt. Le dimensioni sono ‎17.2 x 12.2 x 4 cm; per un totale di 420 grammi.

Gigabyte GeForce GTX 1650 Super

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.