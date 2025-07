Il cosplay di Momo Ayase da DanDaDan firmato kaidacosplay è una replica perfetta

La Stagione 2 dell'anime DanDaDan è finalmente arrivata su Netflix e ci regala nuove avventure tra fantascienza e paranormale con Momo e Okarun. Quale modo migliore per festeggiare l'arrivo dei nuovi episodi se non con lo straordinario cosplay di Momo Ayase firmato kaidacosplay?

Momo è una giovane studentessa e protagonista femminile di DanDaDan, un'opera che mescola elementi sovrannaturali e fantascientifici. È una convinta sostenitrice dell'esistenza degli spiriti, e respinge categoricamente l'idea che gli alieni siano reali. Questo la porta a scontrarsi con Ken Takakura, il quale crede esattamente il contrario. Per decidere chi ha ragione, i due si lanciano in una sfida: Ken si reca in un luogo famoso per fenomeni spiritici, mentre Momo visita un sito noto per gli avvistamenti extraterrestri. Il risultato? Scoprono che avevano ragione entrambi, dando il via a una serie di disavventure divertenti e sorprendenti.