Disponibile la demo del gioco italiano Monster Chef, in cui si cucinano i mostri che si uccidono

La software house italiana Studio Pizza ha annunciato la disponibilità della demo ufficiale di Monster Chef , il suo primo gioco. Prepariamoci quindi a indossare i panni di uno chef, chiamato Pranzo, dedito al suo lavoro, che va in giro a caccia di mostri per cucinarli, alla ricerca della pietanza perfetta da servire ai suoi clienti.

Dove scaricare la demo e altri dettagli

Studio Pizza ha anche fornito una panoramica sui contenuti della demo, avvisando che alcune funzionalità non sono presenti (nuovi biomi, boss aggiuntivi, ricette e potenziamenti avanzati), ma lo saranno nella versione finale.

Esplora i Boschi di Fresche Frasche: un bioma generato proceduralmente, pieno di creature adorabili ma molto feroci.

un bioma generato proceduralmente, pieno di creature adorabili ma molto feroci. Sfida il temibile Modoro: guadagna 30 Punti Reputazione nella tua locanda e affronta un gigantesco e furioso boss-pomodoro.

guadagna 30 Punti Reputazione nella tua locanda e affronta un gigantesco e furioso boss-pomodoro. Cucina in tempo reale: sconfiggi i nemici ed esegui ricette durante il combattimento!

Gestisci la tua locanda: ristruttura, servi i tuoi piatti e inizia a costruire la locanda dei tuoi sogni.

ristruttura, servi i tuoi piatti e inizia a costruire la locanda dei tuoi sogni. [1, 3, 5] Salvataggio abilitato.

Lingue completamente supportate nella demo: EN, IT, FR, DE, ES, ZH-CN, JA, KO, RU, PL, PT-BR, PT-PT.

Gli sviluppatori hanno anche inviato un messaggio alla comunità, che riportiamo qui di seguito:

"Siamo un piccolo team di 8 sviluppatori italiani che ha deciso di credere in questo progetto e dare vita a un'avventura unica fatta di mostri e buona cucina. Monster Chef è un gioco completamente indipendente, realizzato senza il supporto di un publisher. Abbiamo affrontato infinite difficoltà, ma non abbiamo mai smesso di credere in questo mondo fantastico.

Questa demo è solo l'inizio, e siamo profondamente grati a chiunque la proverà, la aggiungerà alla Wishlist o la consiglierà a un amico.

Il vostro supporto significa tantissimo per noi, grazie per la vostra fiducia."

Per scaricare la demo di Monster Chef, andate sulla pagina Steam della stessa, e cliccate sul pulsante "Installa demo".