BioMenace Remastered non solo esiste, ma ora ha anche una demo

Lo studio di sviluppo Rigel Gameworks ha annunciato la disponibilità della demo ufficiale di BioMenace Remastered su Steam. Stiamo parlando dell' edizione rimasterizzata di un platform classico uscito originariamente su Ms-Dos nel 1993. All'epoca fu pubblicato da Apogee Software, oggi si sta occupando di tutto lo studio di sviluppo stesso. Uscirà nel quarto trimestre del 2025 e offrirà tutti i contenuti dell'originale, pur rivisti e aggiornati per i tempi che corrono. Il protagonista sarà sempre lui, Snake Logan , che deve il suo nome a 1997: Fuga da New York, il film di John Carpenter.

Come scaricare la demo

Se volete scaricare la demo, non vi resta che andare sulla pagina del gioco su Steam. Cercate il banner verde "Scarica BioMenace Remastered Demo" e cliccate sul pulsante "Scarica". Oppure, aggiungete la demo alla vostra libreria e poi scaricatela tramite il client di Steam.

Come già riportato, in BioMenace Remastered, il giocatore potrà vivere i 3 episodi originali, per un totale di 36 livelli con grafica migliorata.

Sono ambientati in diversi scenari come una città, delle caverne sotterranee e dei laboratori segreti ad alta tecnologia. L'obiettivo è quello di salvare degli ostaggi e affrontare dei pericolosi nemici, in un platform action d'altri tempi.

Snake avrà a sua disposizione varie armi per sconfiggere tutti i nemici e i 7 boss che lo separano dal finale.

Tra le caratteristiche esclusive dell'edizione rimasterizzata, spicca l'aggiunta di un episodio completamente nuovo. Il gioco sarà compatibile da subito con Steam Deck, per la gioia di chi vuole giocarci in luoghi ameni. Per adesso, BioMenace Remastered è stato annunciato solo per PC. Vedremo se in futuro arriverà su altre piattaforme.