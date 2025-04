Una rimasterizzazione non si nega a nessuno, neanche a BioMenace

Lo studio di sviluppo Rigel Gameworks ha annunciato BioMenace Remastered , edizione rimasterizzata di un platform classico per Ms-Dos degli anni '90 (uscì nell'ormai remoto 1993), pubblicato da Apogee Software. Sarà reso disponibile nel quarto trimestre del 2025 e offrirà tutti i contenuti dell'originale in versione riveduta e corretta, compreso il protagonista Snake Logan , che chiaramente non deve il suo nome alla serie Metal Gear, ma a 1997: Fuga da New York, il film di John Carpenter (del resto anche Solid Snake viene da lì).

I contenuti di BioMenace Remastered

In BioMenace Remastered, il giocatore potrà vivere i 3 episodi originali, per un totale di 36 livelli con grafica migliorata. Sono ambientati in diversi scenari come una città, delle caverne sotterranee e dei laboratori segreti ad alta tecnologia.

L'obiettivo è quello di salvare degli ostaggi e affrontare dei pericolosi nemici, in un platform action d'altri tempi.

Oltre alle armi regolare, Snake potrà usare delle granate e delle armi speciali. In totale dovrà sconfiggere 7 boss, che gli renderanno la vita difficilissima (nemmeno troppo, se ricordiamo bene). Come tradizione vuole, ci saranno anche dei livelli segreti da trovare, per riempirsi di bonus e oggetti vari.

Meglio ancora, ci sarà un episodio completamente nuovo, che renderà ancora più succosa questa nuova edizione. Lo sviluppatore ha anche annunciato che vuole rendere BioMenace Remastered compatibile da subito con Steam Deck, che ci sembra l'hardware perfetto per un titolo simile. Per adesso BioMenace Remastered è stato annunciato solo per PC. Vedremo, in futuro, se arriverà su altre piattaforme.