Marathon non avrà la chat vocale di prossimità a causa della potenziale tossicità dei giocatori

Per chi non lo sapesse, la chat di prossimità è una funzione che simula la diffusione della voce dei giocatori negli ambienti di gioco in modo che sembri provenire dai personaggi che stanno utilizzando. Ad esempio, sentiremo in maniera cristallina la voce di un utente che si trova vicino alla nostra posizione e sarà facile intuire da quale direzione arriva. Al contrario sarà difficile udire un giocatore che si trova molto distante o che si trova dietro a un muro o altri ostacoli che attenuano o bloccano i suoni.

Grazie alla presentazione di Marathon avvenuta lo scorso fine settimana e le interviste concesse dagli sviluppatori, sono arrivati molti dettagli sul nuovo titolo di Bungie. Una di queste è che il gioco non avrà la chat vocale di prossimità , un elemento presente in molti altri sparatutto di estrazione e tattici.

Bungie vuole limitare la tossicità tra i giocatori

La chat vocale di prossimità rende sicuramente l'esperienza più realistica e aumenta la profondità tattica, ma secondo Bungie ha degli aspetti negativi, che hanno portato gli sviluppatori ad abbandonare l'idea di adottarla per Marathon.

In particolare, stando alle parole del game director Joe Ziegler, accentua la tossicità tra i giocatori e ad oggi non c'è ancora una soluzione efficace per contrastare questo fenomeno. Detto questo, se mai un giorno si trovasse una contromisura efficace, il team di sviluppo sarebbe ben disposto a tornare sui suoi passi.

"Quando si parla di chat di prossimità, non credo che siamo contrari all'esperienza, a dire il vero", ha detto Ziegler in un'intervista con PC Gamer. "Penso che la sfida sia come assicurarsi di creare un ambiente sicuro per i giocatori all'interno di quello spazio".

"Credo che nessuno abbia ancora una soluzione valida per questo problema. Poiché ci stiamo impegnando molto per creare uno spazio sicuro in cui i giocatori non si insultino a vicenda o non si facciano cose terribili, non siamo pronti a investire in questa tecnologia finché non avremo una soluzione".

"Credo che la situazione attuale sia questa", ha detto Ziegler. "Se avessimo la magia e potessimo in qualche modo trovare una soluzione, credo che lo faremmo sicuramente. Ma al momento è una sfida che molte aziende stanno cercando di risolvere".

Marathon sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 23 settembre. Bungie recentemente ha confermato che per il momento non c'è in programma una versione ad hoc per Nintendo Switch 2.