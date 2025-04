“Nintendo sta perdendo la sua identità” con Switch 2, secondo l'ex PlayStation Shuhei Yoshida

In un'intervista concessa a Easy Allies, Yoshida ha espresso il proprio parere sul Direct di Nintendo Switch 2 di inizio mese e ha spiegato che a suo avviso la casa di Kyoto si sta allontanndo da quell'obiettivo di creare qualcosa di nuovo e unico che aveva caratterizzato le sue precedenti console. Piuttosto, si starebbe allineando alla strategia di PlayStation e Xbox basata sull'aumento incrementale della potenza dell'hardware di generazione in generazione, che, come aveva spiegato in una precedente intervista, a suo avviso non ha più senso nel mercato odierno .

Le parole di Yoshida

"Per me è stato un messaggio un po' contrastante da parte di Nintendo", ha spiegato Yoshida. "In un certo senso, credo che Nintendo stia perdendo la propria identità. Per me si tratta sempre di creare nuove esperienze, come progettare hardware e giochi insieme per creare qualcosa, una nuova esperienza sorprendente".

"Ma Switch 2, come tutti avevamo previsto, è un Nintendo Switch migliore, giusto? Ha uno schermo più grande, un processore più potente, una risoluzione più alta, 4K e 120fps. C'era persino una persona addetta all'hardware all'inizio della presentazione, come fanno le altre piattaforme, giusto?"

"E poiché si tratta di una Switch migliore, la premessa fondamentale del Direct di Switch 2 è 'abbiamo migliorato le cose', e questo è qualcosa che le altre aziende hanno fatto per tutto il tempo".

Yoshida ha aggiunto che molti studi di terze parti potrebbero pubblicare i propri giochi su Nintendo Switch 2, proprio grazie alla sua maggiore potenza hardware. Tuttavia, al tempo stesso crede che questo potrebbe rendere il dispositivo meno interessante per chi gioca su più di una piattaforma.

"Ovviamente si tratta di uno Switch più potente, quindi è fantastico se giocate solo su hardware Nintendo, e se per voi è la prima volta che potete giocare a giochi straordinari come Elden Ring", ha spiegato.

"Ma per noi, i giocatori 'core' che possiedono più hardware e giocano su PlayStation, Xbox, PC, i giochi che hanno mostrato, specialmente quelli di terze parti... Sulla carta è incredibile avere tutte queste star dell'industria su hardware Nintendo, tuttavia quello che hanno mostrato è stato... 'ooh' (un espressione per indicare qualcosa di poco interessante ndr)".