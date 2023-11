Monster Chef: abbiamo provato il finalista del Red Bull Indie Forge

Sviluppato da Studio Pizza, Monster Chef è un ibrido tra un roguelike e un gestionale che vi metterà nei panni di Pranzo, un novizio dell'Ordine della Buona Forchetta. Questa congrega di cuochi guerrieri ha il sacro compito di sfamare i cittadini del regno di Delizia cucinando i mostri che abitano le sue foreste. La ricetta del gioco è composta da due ingredienti principali: la fase di combattimento in cui affrontare i mostri per ottenere i piatti da servire e la gestione del ristorante in cui servire ai clienti l'ordine corretto.

Giocare con gli stereotipi all'interno di un videogioco è sempre pericoloso perché c'è una linea sottile che separa l'ironia dalla presa in giro. Monster Chef, uno dei cinque finalisti del Red Bull Indie Forge , può annoverarsi tra quei giochi che sfruttano sapientemente il potere ironico dei luoghi comuni per regalare un sorriso a chi gioca e raccontare una storia irriverente.

A caccia di mostri

Per fare contenti i vostri clienti in Monster Chef dovrete andare a caccia di mostri e cucinarli in combattimento così da ottenere le migliori pietanze del regno Delizia

Ogni cuoco che si rispetti ha bisogno di ingredienti freschissimi e Pranzo non fa eccezione. Per sfamare i suoi clienti dovrà andare a caccia di mostri nelle lande che circondano il suo ristorante, ma abbattere queste creature per poi cuocerle in seguito non rispetta il credo dell'Ordine della Buona Forchetta: i piatti devono essere cucinati sul campo, meglio se vivi... Per ottenere una pietanza da poter servire al ristorante, infatti, non basterà colpire con il vostro coltellaccio i vari mostri che incontrerete, dovrete prima cuocerli con Presina, un guanto magico capace di sputare fuoco. Quando avrete cotto a sufficienza un nemico, del fumo bianco inizierà a comparire intorno a lui: sarà quello il momento giusto per colpire.

C'è una discreta varietà di nemici da affrontare a cui corrispondono diverse tipologie di piatti. Uccidendo i polli malvagi della foresta otterrete delle cotolette, abbattendo delle rape particolarmente voraci preparerete delle insalate e se oserete sfidare i grandi bufali potrete portare in tavola delle gustose bistecche. È facile sottovalutare l'aggressività dei nemici: noi ci siamo ritrovati a morire diverse volte prima di riuscire a riportare a casa abbastanza piatti da sfamare tutti i clienti. Se la vostra vita arriverà a zero mentre siete ancora in esplorazione, infatti, perderete la maggior parte dei manicaretti cucinati.

Monster Chef è un roguelike, un gestionale e persino un extraction game in cui perderete ogni pietanza raccolta se morirete prima di aver raggiunto la porta magica che vi riporta al ristorante

In un flusso di gioco che ricorda molto gli extraction game: per riportare a casa i vostri manicaretti dovrete andare nella foresta, cucinare quanti più mostri possibile, trovare la porta magica che vi riporta alla locanda e attraversarla. Sparse per le arene ci sono delle bacche per recuperare salute, dei mirtilli per ricaricare l'energia di Presina (che però si rigenera anche nel tempo) e una serie di risorse con cui mantenere e migliorare il vostro ristorante.